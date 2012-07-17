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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 08:41 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆接近一个月低位,投资人憧憬更多宽松政策

* 贝南克出席国会作证之前美元承压

* 美国零售销售数据疲弱,激起更多刺激措施的期待

* 欧元兑日圆接近六周低点

路透东京7月17日电---美元兑日圆周二陷在接近一个月的低位.美国6月零售销售数据疲软,令市场更加期待美国将有更多振兴经济措施.

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