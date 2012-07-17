〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率调降至0.44%,较上日下滑2个基点--交易员

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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路透台北7月17日电---台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.46%降至0.44%,较上日下滑2个基点,续创三个月以来低位.这已是央行连续第三日调降该利率,调降幅度达6.6个基点.
根据路透资料,台湾央行委托代收隔拆利率前次低点出现在今年4月12日,报0.436%.
本地时间9:37时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.457%,与上日持平.
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。