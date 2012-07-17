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货币新闻 | 2012年 7月 17日 星期二 09:41 BJT

〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率调降至0.44%,较上日下滑2个基点--交易员

路透台北7月17日电---台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.46%降至0.44%,较上日下滑2个基点,续创三个月以来低位.这已是央行连续第三日调降该利率,调降幅度达6.6个基点.

根据路透资料,台湾央行委托代收隔拆利率前次低点出现在今年4月12日,报0.436%.

本地时间9:37时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.457%,与上日持平.

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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