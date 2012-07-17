〔企业并购〕葛兰素史克达成协议,将以30亿美元收购Human Genome

路透伦敦/波士顿7月16日电---葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)将以约30亿美元收购其长期合作伙伴Human Genome Sciences IncHGSI.O,价格高于先前提出的报价,让这场长达三个月的敌意收购案以友好条款落幕.

上述交易价格扣除了Human Genome的债务及现金.若包括债务及现金在内,对Human Genome的估值约为36亿美元.

周末时有消息传出,英国最大制药商葛兰素史克愿将其现金收购报价从每股13元提高至14.25美元.[ID:nSB1667942]

葛兰素史克将可因而取得新近推出的狼疮药Benlysta,以及其它新药的完全所有权.

全球大型制药商目前迫切寻求新产品,使得生化科技公司越来越炙手可热.由于专利药物即将面临一波史上规模最大的专利权到期,旧款药物面临非专利药的竞争,大型药厂营收正流失达数十亿美元.

葛兰素史克预计到2015年时节省至少2亿美元,并称本项收购将有助于提振其2013年核心获利.该公司预估在2012年回购最多25亿英镑(39亿美元)股票.

葛兰素史克股价周一在伦敦收高0.4%,Human Genome在纽约上涨4.49%,收报14.19美元. (完)