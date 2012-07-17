〔背景资料〕台湾央行委托大型银行代收隔拆资金利率一览

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(此背景资料库可搭配"〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率调降至0.44%,较前日下滑2个基点",相关新闻请点击[ID:nST0528309])"
路透台北7月17日电---台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.46%降至0.44%,较上日下滑2个基点,续创三个月以来低位.这已是央行连续第三日调降该利率,调降幅度达6.6个基点.
根据路透资料,台湾央行委托代收隔拆利率前次低点出现在今年4月12日,报0.436%.
上周四韩国央行认为未来经济下行隐忧升高,意外的降息一码(25基点).台湾央行隔日起积极引导短率向下,至今日已是连续第三日调降该利率.
以下为路透整理今年以来央行委托大型银行代收隔夜资金的利率变化一览:
日期(日/月/年) 代收隔夜拆款利率 调整幅度
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01/01/12 0.392
26/03/12 0.395 *调升0.3基点
02/04/12 0.410 *调升1.5基点
05/04/12 0.420 *调升1基点
06/04/12 0.420 --
09/04/12 0.425 *调升0.5基点
10/04/12 0.430 *调升0.5基点
11/04/12 0.433 *调升0.3基点
12/04/12 0.436 *调升0.3基点
13/04/12 0.465 *调升2.9基点
16/04/12 0.468 *调升0.3基点
17/04/12 0.471 *调升0.3基点
18/04/12 0.474 *调升0.3基点
19/04/12 0.477 *调升0.3基点
20/04/12 0.480 *调升0.3基点
23/04/12 0.483 *调升0.3基点
24/04/12 0.486 *调升0.3基点
25/04/12 0.489 *调升0.3基点
26/04/12 0.492 *调升0.3基点
27/04/12 0.495 *调升0.3基点
30/04/12 0.497 *调升0.2基点
02/05/12 0.499 *调升0.2基点
03/05/12 0.500 *调升0.1基点
04/05/12 0.501 *调升0.1基点
07/05/12 0.502 *调升0.1基点
08/05/12 0.503 *调升0.1基点
09/05/12 0.504 *调升0.1基点
10/05/12 0.505 *调升0.1基点
11/05/12 0.506 *调升0.1基点
13/07/12 0.504/0.48 *上午调降0.2基点/下午调降2.4基点
16/07/12 0.460 *调降2.0基点
*17/07/12 0.440 *调降2.0基点 (完)
--整理 高洁如;审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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