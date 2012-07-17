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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 09:57 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月17日-7月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月17日(二)

南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第一天).

布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟(EU)代表团将抵达布达佩斯,开始商讨金融增援(至7月25日).

东京--土耳其经济部长Zafer Caglayan率领企业代表团访问日本(至7月21日).

7月18日(三)

孟买--印度央行货币政策策略会议.

格鲁吉亚(乔治亚)第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策会议.

南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第二天).

哈拉雷--津巴布韦(辛巴威)财政部长Tendai Biti向议会介绍半年预算情况(1230).

7月19日(四)

德国法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明计划.

孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加印度农业和农村发展银行(NABARD)理事会议.(0530)

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(最后一日).

7月20日(五)

墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.(1400)

新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在"展望印度经济发展及政策"会议中发表演说.(0945)

7月21日(六)

新加坡--土耳其经济部长Zafer Caglayan携商业代表团访问新加坡(至7月24日).

7月22日(日)

墨西哥--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(最后一日).

7月23日(一)

耶路撒冷--以色列央行公布利率决定.

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至7月24日).

7月24日(二)

布达佩斯--匈牙利央行利率决策会议.

阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)新加坡会议.(至7月26日) (完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 李婷仪;审校 龚芳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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