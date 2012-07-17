《新兴市场重要经济事件预告》--7月17日-7月24日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月17日(二)
南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第一天).
布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟(EU)代表团将抵达布达佩斯,开始商讨金融增援(至7月25日).
东京--土耳其经济部长Zafer Caglayan率领企业代表团访问日本(至7月21日).
7月18日(三)
孟买--印度央行货币政策策略会议.
格鲁吉亚(乔治亚)第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策会议.
南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第二天).
哈拉雷--津巴布韦(辛巴威)财政部长Tendai Biti向议会介绍半年预算情况(1230).
7月19日(四)
德国法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明计划.
孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加印度农业和农村发展银行(NABARD)理事会议.(0530)
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(最后一日).
7月20日(五)
墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.(1400)
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在"展望印度经济发展及政策"会议中发表演说.(0945)
7月21日(六)
新加坡--土耳其经济部长Zafer Caglayan携商业代表团访问新加坡(至7月24日).
7月22日(日)
墨西哥--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(最后一日).
7月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定.
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至7月24日).
7月24日(二)
布达佩斯--匈牙利央行利率决策会议.
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)新加坡会议.(至7月26日) (完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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