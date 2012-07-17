《汇市简讯》新西兰元/美元升至日高,然澳元卖盘可能带来压力

0150GMT * 在欧元上档停止单遭触动之际,新西兰元兑美元升至日高0.8005 * 新西兰元在升穿100日移动均线切入位0.7983后触发的停止单,协助助长升势 * 据称对冲基金直接买进澳元,亦带来支撑 * 新西兰元在整数关卡上方的卖盘及澳元期权引发的卖单,料将造成压力.(完) --编译 戴素萍;审校 龚芳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=