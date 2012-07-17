〔离岸人民币〕三井住友融资租赁及金地集团拟发行点心债--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月17日电---据汤森路透旗下IFR报导,日本三井住友融资租赁拟再度发行离岸人民币债，并将于明天起进行路演。
该公司已聘请5家投资银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，包括SMBC日兴证券、中国银行（香港）、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)及大和资本市场。
该公司将于7月17日至19日在香港举行投资推介会，7月20日与新加坡投资者会晤。
三井住友融资去年9月曾发行5亿元人民币点心债，包括以2.5%的票面息率发行了2亿元人民币2年期债券，及以3.0%票面息率发行了3亿元人民币3年期债券。
另外,中国房地产开发商金地集团(600383.SS)将于周二透过汇丰在香港与固定收益投资者会面，周三赴新加坡进行投资者会议。投行人士认为，该公司有可能将进行一笔离岸人民币交易。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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