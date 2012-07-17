〔离岸人民币〕三井住友融资租赁及金地集团拟发行点心债--IFR

路透7月17日电---据汤森路透旗下IFR报导,日本三井住友融资租赁拟再度发行离岸人民币债，并将于明天起进行路演。

该公司已聘请5家投资银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，包括SMBC日兴证券、中国银行（香港）、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)及大和资本市场。

该公司将于7月17日至19日在香港举行投资推介会，7月20日与新加坡投资者会晤。

三井住友融资去年9月曾发行5亿元人民币点心债，包括以2.5%的票面息率发行了2亿元人民币2年期债券，及以3.0%票面息率发行了3亿元人民币3年期债券。

另外,中国房地产开发商金地集团(600383.SS)将于周二透过汇丰在香港与固定收益投资者会面，周三赴新加坡进行投资者会议。投行人士认为，该公司有可能将进行一笔离岸人民币交易。(完)

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