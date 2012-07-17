〔台湾债市〕RP利率未因代收隔拆利率续调变动,寿险等态度坚持

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北7月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持稳.虽然央行连续调降代收隔拆利率达6.6个基点,不过公债RP利率在寿险等的坚持下,依然持稳在既有区间.
资金调度人士指出,7月因有企业发放现金股利以及公债交割等紧缩因素,在资金没有浮滥到找不到券的状况下,RP利率欲出现向下调整的机率不大.
"寿险不给调,他说若调就抽钱."一位证券商交易人士称.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.75%间,同于上日.
台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.46%降至0.44%,较上日下滑2个基点,续创三个月以来低位.这已是央行连续第三日调降该利率,调降幅度达6.6个基点.[ID:nST0528309]
交易商统计,本周市场紧缩因素为周五有100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币;但同日亦有566亿的公债还本付息将流入市场.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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