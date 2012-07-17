〔台湾债市〕RP利率未因代收隔拆利率续调变动,寿险等态度坚持

路透台北7月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持稳.虽然央行连续调降代收隔拆利率达6.6个基点,不过公债RP利率在寿险等的坚持下,依然持稳在既有区间.

资金调度人士指出,7月因有企业发放现金股利以及公债交割等紧缩因素,在资金没有浮滥到找不到券的状况下,RP利率欲出现向下调整的机率不大.

"寿险不给调,他说若调就抽钱."一位证券商交易人士称.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.75%间,同于上日.

台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.46%降至0.44%,较上日下滑2个基点,续创三个月以来低位.这已是央行连续第三日调降该利率,调降幅度达6.6个基点.[ID:nST0528309]

交易商统计,本周市场紧缩因素为周五有100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币;但同日亦有566亿的公债还本付息将流入市场.(完)