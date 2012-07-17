〔美国金融〕百利金融的监管者NFA宣布全面检视审计查帐部门

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
路透7月16日电---为回应外界的强烈抨击,全美期货协会(NFA)周一宣布全面检视其审计查帐部门.外界批评NFA对于期货经纪公司美国百利金融集团(PFGBest)近20年的欺诈行为一直未能发现.
此外,华尔街日报周一晚报导称,NFA和CME Group(CME.O)将对全美多家企业进行"彻底审查".NFA监督的多是规模较小的独立期货经纪公司;CME Group负责监管多数最大型经纪商.
就在一名PFGBest的前客户呼吁美国国会对NFA展开调查后,NFA表示正聘请外部法律事务所Jenner and Block评估其一般业务和百利金融案例的执行.
"NFA打算找出并施行或有必要的监管变革,以增进觉察欺骗行为的能力和客户资金的保护."NFA表示.
华尔街日报称,NFA和CME的审查将要求监管者取得单独的银行证明,核实经纪商宣称持有的客户资金确实在它们的银行帐户里.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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