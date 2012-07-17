〔美国金融〕百利金融的监管者NFA宣布全面检视审计查帐部门

路透7月16日电---为回应外界的强烈抨击,全美期货协会(NFA)周一宣布全面检视其审计查帐部门.外界批评NFA对于期货经纪公司美国百利金融集团(PFGBest)近20年的欺诈行为一直未能发现.

此外,华尔街日报周一晚报导称,NFA和CME Group(CME.O)将对全美多家企业进行"彻底审查".NFA监督的多是规模较小的独立期货经纪公司;CME Group负责监管多数最大型经纪商.

就在一名PFGBest的前客户呼吁美国国会对NFA展开调查后,NFA表示正聘请外部法律事务所Jenner and Block评估其一般业务和百利金融案例的执行.

"NFA打算找出并施行或有必要的监管变革,以增进觉察欺骗行为的能力和客户资金的保护."NFA表示.

华尔街日报称,NFA和CME的审查将要求监管者取得单独的银行证明,核实经纪商宣称持有的客户资金确实在它们的银行帐户里.(完)