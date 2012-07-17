〔路透调查〕经济疲弱及中国需求迟滞令铜价承压,今年预估值下修

韩国数据：2月出口创五年来最大增幅，显示全球需求改善
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
路透伦敦7月16日电---路透调查显示,全球成长放缓和中国需求迟滞料将打压今年的铜价,第二季价格急跌促使对今年的预估值进行下修.
有31位受访分析师认为2012年现货铜的平均价格为每吨8,003美元,2013年将升至8,106美元.
该2012年的预估值比4月路透调查预估少了5%,当时分析师预期平均价格为每吨8,445美元.第二季时铜价跌幅近9%,尾随股市和其他风险资产的跌势.
2011年伦敦金属交易所(LME)现货合约的均价为每吨8,812美元,2012年的预估值较该水准低了逾9%.
巴克莱资本分析师Nicholas Snowdon表示,"的确,鉴于总经面的不确定性,以及中国经济数据的质量没有决定性的转折,我们仍处在充满不确定性的时期,而基本金属则囿于区间盘整."
指标LME期铜CMCU3在6月跌至年内低位7,219.50美元,今年以来也只有上涨0.8%.2011年为三年来首度出现年下滑情况.
不过分析师预期中国当局稳定经济的政策举措,将在年底前发挥作用,支撑年底前的需求前景,进而有利于2013的价格表现.
即使需求情况放缓,今年产量料较需求短少16.85万吨,较稍早预估的短少18万吨来得少,因料有新产能投入.明年则料将过剩9,000吨.
德意志银行分析师Daniel Brebner表示,"短少可能会缩减,但这会影响价格吗?答案是不会.目前价格主要是受到对风险的看法所左右."
锡矿是除了铜之外,唯一今年料将供不应求的金属,料将短少5,000吨,使其价格下档有撑.锡价2012年平均预估为每吨21,151美元.
铝价今年平均价格料为每吨2,078美元,2013年料为2,219美元.镍价2012年则料为18,155美元.(完)
--编译 戴素萍;审校 王洋
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