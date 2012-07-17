《热点透视》IMF预估师法华尔街,对经济看法或太乐观不能尽信

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撰稿 Christopher Swann 编译 张若琪

路透纽约7月16日电---分析师不常给予股票卖出评等.国际货币基金组织(IMF)也很少直指经济悲观.IMF周一小幅下调2013年全球经济成长预估,但维持今年的成长预估.

诚如IMF在最新发表中所称,自其4月的预估以来,欧元区的压力已"升高",而大型新兴经济体的成长则一直令人失望.黯淡的氛围加深,导致投资人寻求安全标的,令已然低落的美国和德国10年期公债收益率(殖利率)自4月以来进一步下降约三分之一.而中国股市已跌约8%,至少部分反映出市场对中国严重放缓的疑虑.

然IMF维持今年全球经济扩张3.5%的预估不变,且仅将2013年成长预估下调0.2个百分点至3.9%.若最后证明那还是太过乐观,这也不是第一回如此了.

IMF在2010年9月预估,希腊经济次年将萎缩2.6%,2012年则恢复为成长1.1%.事实上,根据希腊智库经济暨产业研究基金会(Foundation for Economic and Industrial Research),该国经济产出2011年萎缩6.8%,今年可能再下滑6.9%.这削弱了IMF给予希腊300亿欧元贷款的基础.

若再回溯到2007年4月,当时美国次优抵押贷款危机还是进行式,但IMF首席经济学家预测未来几年经济将强劲成长,并称他不相信"金融会本末倒置地成为主导经济的问题".

当然,当时并不只有他感到乐观.但就像华尔街和其股价建议一样,IMF的预估如果太过黯淡,其责任可能就较为艰钜.IMF必须为其危机贷款得以收回提供有力的理由.即便不带这个目的,这也是出于下意识地避免面对最糟的情况.所有经济预估都应姑且听之,不能尽信.对IMF的预估更需抱以高度质疑.(完)

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