〔美国金融〕参议院报告指责美国通货监理局放任汇丰洗钱问题恶化

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月16日电---美国参议院周一在报告中严厉指责美国通货监理局(OCC)无能,未能监督到汇丰控股(HSBA.L)美国分支内部长期且普遍的失误,阻止其为客户洗钱.
报告称OCC放任问题"恶化"多年,未采取有力行动修正问题,直到OCC发现有两个美国执法单位开始调查透过汇丰帐户洗钱的案件.
OCC未能迫使汇丰修正其不完善的反洗钱系统,"稽查人员经过六年的调查,确认OCC(反洗钱系统)的监督模型有系统性缺失,需要加以修正,"美国参议院常设调查小组委员会的报告称.
OCC局长Thomas Curry上任还不到四个月,周二他将出席调查小组委员会的听证会,回答为何OCC没有对汇丰采取更强硬行动.
根据参议院的报告,OCC在查验后曾指认出反洗钱系统的缺失.
"每次问题被指认出来之后,(汇丰)承诺会改进,而有时它的确做到,但这些修正动作都仅是勉强达标而已."报告称.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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