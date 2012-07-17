〔台湾央行〕共发行768.9亿台币存单,发行余额增加511.9亿

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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路透台北7月17日电---台湾央行周二公布,今日共发行768.9亿台币存单,相较存单到期金额257亿,存单发行余额增加511.9亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 689.4
91天期 0.93 66.5
182天期 1.05 13.0
央行上日共发行4,119亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,847.6亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周一当日超额准备为146亿台币;累计超额准备为负326亿台币,加计前期1%的超额准备为275亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
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