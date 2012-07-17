《热点透视》以Libor操弄罪名把几个人关进大牢只有空洞的象征意义

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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撰稿 Reynolds Holding; 编译 王冠中
路透纽约7月16日电---因Libor丑闻案而把几个人关入大牢,实际上只有空洞的象征意义.针对操弄利率做出判刑,或许可以缓和公众的愤怒.但是,美国检方却错失揪出金融危机大坏蛋的良机.就像当年艾尔卡彭(Al Capone)最后是因逃漏税而锒铛入狱.就Libor事件判刑,尽管确实可以反映出罪行,但却漏失了更重大的问题.
巴克莱(BARC.L)上月避开了刑责,与美国和英国监管机关达成4.53亿美元的和解.但这项和解协议并不保护协助操弄Libor利率的巴克莱员工和其他银行.美国司法部已指出,所有人都在接受审查.
诈欺可能会是主要的起诉罪名.若各银行的交易员联手操弄Libor,则可能再加上违反反垄断规范的罪名.但目前还没有相关的反垄断证据,而且也很难证明提报错误的利率会影响竞争.
潜在的目标就没那么明确了.巴克莱花了大约1.50亿美元进行内部调查,指责交易员操弄Libor来使自身仓位获益.因此检察官的规划是要追查这些交易员.不过,这样的调查基本上就是赦免了人为低报银行借贷成本的高层主管.美国司法部若是想要揪出大头目,就得挖得更深一些.
最后,对其他银行提起刑事诉讼仍是有可能的.对某些企业来说,这等于是判了死刑--就像当年卷入安然(Enron)丑闻而瓦解的安达信会计师事务所(Arthur Andersen).不过,还有一些企业有能力承担起刑责和巨额罚款,例如卷入贿赂丑闻的西门子(SIEGn.DE).刑事判决或许是迫使实质改变的必经途径.
然而,Libor案件也无法弥补检方的败绩,像是未能揪出雷曼兄弟和Countrywide Financial等大型倒闭案中应负起重责的大头目.此外,监管机构也忙着处理民事诉讼,其中许多是针对个人以及与华尔街大企业相去甚远的机构.
检察官调查得越深入,那些在抵押贷款和其他业务活动上当权并造成危机的人士或将因Libor丑闻而遭到报应.但比较可能的情况是,只有恶行重大机构中最穷凶恶极的员工才会遭判刑.就像艾尔卡彭的案例一样,以操弄利率罪名把这些人丢进大牢,或许不仅是应付了事,在这个案件中,根本就像是去抓黑道的远亲一样荒谬.(完)
--译文审校 艾茂林
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