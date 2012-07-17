〔新债招标〕台湾五年101/6期公债得标利率为0.877%,符合市场预期

路透台北7月17日电---台湾央行周二表示,财政部委托标售的五年期公债101/6A01106=TWO得标利率为0.877%,符合市场预期,为历年同期次低.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在0.855-0.880%间,最低预估在0.840%,最高在0.900%.[ID:nST0528109]

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币.投标总额585亿台币,投标倍数为1.95倍,高于上次10年期公债101/5R的1.40倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重40.01%、证券业45.83%、票券业14.16%、保险业则未得标.(完)

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