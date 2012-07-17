〔德国政经〕宪法法庭延后裁决及金援西班牙疑虑,梅克尔政策受考验

路透柏林7月16日电---德国总理似乎正触及德国人对欧债危机的耐心极限.德国宪法法庭及她的政治盟友均寻求对欧洲紧急措施更严格检视,以评估其是否完全合于德国法律.

德国宪法法庭周一称,9月12日之前才会裁决是否批准欧洲永久纾困基金,以及要求预算规范的财政协定.

另外,梅克尔面临所属的中右翼联盟对她上月欧盟峰会的妥协非常不满,该次峰会中同意直接金援西班牙银行业,德国下议院本周就将对此展开表决.

梅克尔在国内支持度仍高,这两项议题料将难不倒她,但迹象已显示她无法再轻松以对.

宪法专家认为,宪法法庭尽管发出警告,但料仍将批准欧洲稳定机制(ESM)和财政协定.而国会周四对纾困西班牙银行业进行表决时,仅需多数票支持即可过关.

梅克尔周日证实明年将寻求连任,她称2013年的联邦选举将是"我们对欧洲是什么想法的一场公投".(完)