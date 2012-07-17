〔路透调查〕铂金和钯金价格在2012年下半年可望上扬,因产业需求好转

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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* 今明两年铂金均价料分别为1,572及1,747.5美元
* 今明两年钯金均价料分别为665及780美元
* 2013年产业需求将大幅好转
路透伦敦7月16日电---路透调查显示,铂金(白金)和钯金价格在2012年下半年可望上扬,受产业需求好转所驱动,铂金并将因供给缩减而受惠.与三个月前的预估相比,分析师的悲观程度大幅减轻.
铂金及钯金均遭受欧债危机的袭击,因为消费者削减对汽车等高价产品的支出,而汽车则为铂金及钯金最大的产业需求来源.
铂金价格在过去12个月饱受冲击,迫使在生产大国南非的一些矿产业者关门,目前仍进行生产的业者则处于亏损状态,而今年稍早一大型矿藏的长时期罢工则导致供应减少约12万盎司.
受访的19名分析师预估中值为,铂金第三季价格料为每盎司1,550美元,第四季则料为1,625美元.
2012年全年铂金均价料为1,572.06美元,2013年为1,747.50美元;今年迄今的价格为1,553.24美元,去年均价则为1,765.00美元.分析师在三个月前对今年及明年铂金均价预估则分别为1,678.00美元及1,800.00美元.
即使美元兑一篮子货币.DXY攀抵两年高位,对美元计价资产相当不利,但今年迄今铂金表现仍优于其他三大贵金属,小涨0.8%,而钯金价格则挫跌近25%.
钯金对欧洲市场的依赖度较铂金为轻,受欧债危机的冲击较低.
分析师预计,钯金价格在2012年将大致持稳,但2013年将较今年迄今均价上扬20%,因全球经济回复稳定且中国等国恢复强劲成长.
调查预估中值显示,第三季钯金料为650美元,第四季则料为700美元.
2012年全年钯金均价料为665美元,低于三个月前预估的720美元,今年迄今均价为649.99美元,而去年均价则为748.30美元.
分析师目前预计钯金2013年均价为780美元,高于此前的795.25美元.(完)
--编译 龚芳; 审校 高琦
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