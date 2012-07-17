〔路透调查〕铂金和钯金价格在2012年下半年可望上扬,因产业需求好转

* 今明两年铂金均价料分别为1,572及1,747.5美元

* 今明两年钯金均价料分别为665及780美元

* 2013年产业需求将大幅好转

路透伦敦7月16日电---路透调查显示,铂金(白金)和钯金价格在2012年下半年可望上扬,受产业需求好转所驱动,铂金并将因供给缩减而受惠.与三个月前的预估相比,分析师的悲观程度大幅减轻.

铂金及钯金均遭受欧债危机的袭击,因为消费者削减对汽车等高价产品的支出,而汽车则为铂金及钯金最大的产业需求来源.

铂金价格在过去12个月饱受冲击,迫使在生产大国南非的一些矿产业者关门,目前仍进行生产的业者则处于亏损状态,而今年稍早一大型矿藏的长时期罢工则导致供应减少约12万盎司.

受访的19名分析师预估中值为,铂金第三季价格料为每盎司1,550美元,第四季则料为1,625美元.

2012年全年铂金均价料为1,572.06美元,2013年为1,747.50美元;今年迄今的价格为1,553.24美元,去年均价则为1,765.00美元.分析师在三个月前对今年及明年铂金均价预估则分别为1,678.00美元及1,800.00美元.

即使美元兑一篮子货币.DXY攀抵两年高位,对美元计价资产相当不利,但今年迄今铂金表现仍优于其他三大贵金属,小涨0.8%,而钯金价格则挫跌近25%.

钯金对欧洲市场的依赖度较铂金为轻,受欧债危机的冲击较低.

分析师预计,钯金价格在2012年将大致持稳,但2013年将较今年迄今均价上扬20%,因全球经济回复稳定且中国等国恢复强劲成长.

调查预估中值显示,第三季钯金料为650美元,第四季则料为700美元.

2012年全年钯金均价料为665美元,低于三个月前预估的720美元,今年迄今均价为649.99美元,而去年均价则为748.30美元.

分析师目前预计钯金2013年均价为780美元,高于此前的795.25美元.(完)