〔中国能源〕政府或可考虑为装载伊朗石油船只提供保险担保--中远集团

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月17日电---中国远洋运输(集团)总公司董事长魏家福周二表示,中国政府可以依循日本的做法,在西方国家制裁伊朗的时候,为载运伊朗石油的中国油轮提供保险担保.
欧洲对伊朗石油的禁运令自7月1日起生效,主掌海上保险业务的欧洲企业亦被禁止承保伊朗船货.
由于伊朗船货缺乏运输保险,已导致其运往中国、印度、南韩及日本等亚洲主要客户的石油中断.同时欧洲已全面禁止采购.
"我们得等到保险问题解决.现在我们正在想办法.没有保险的话,我们不敢从伊朗把石油运出来,"魏家福周二在一场会议的间隙对路透说.
"有了日本的前例,我们也可以照这么做."
魏家福此番话显示中国政府可能正在考虑为其船只提供国家担保,好让中国继续得以进口伊朗石油.中国是全球第二大石油消耗国,魏家福的讲话是首度有中国大型企业对运送伊朗石油发声.
日本及印度已经为船险提供国家担保,以避免伊朗供应中断.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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