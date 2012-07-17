〔台湾债市〕殖利率收高,因台股九天以来首度收红

路透台北7月17日电---台湾公债殖利率周二收高,受台股九天以来首度收高的利空打击.惟中午五年券101/6标售结果显示银行买盘动作积极,令殖利率自日高点回落,10年券101/5殖利率仅以小幅弹升做收.

市场人士表示,101/6得标利率符合市场预期,但因银行拿了四成筹码,再加上在发行前交易期间已经买进的100亿台币,预料101/6的筹码稳定度会明显优于101/5,有利于多方的后续攻势.

"我认为得标利率0.877%会形成支撑,周四101/6交割前,殖利率还有向下机会."一银行交易员称.

另一大型证券商交易员则表示,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将发表半年度国会证词.先看会不会有QE3的可能性,由于殖利率跌幅已大,近期维持盘低格局,应该是比较好的状态.

台湾央行中午标售101/6,得标利率为0.877%,符合市场预期,为历年同期次低.各行业的得标比重方面,银行得标比重40.01%、证券业45.83%、票券业14.16%、保险业则未得标.[ID:nST0528419]

台湾股市周二收高0.52%,为九天以来首日收涨,跟随区内股市上扬.加权股价指数.TWII收升36.96点,报7,127.00点,此前三个交易日接连触及一个月收盘低位.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO +0.90 0.8700 0.8511-0.8788 118.5

10 101/5 A01105=TWO +0.38 1.1508 1.1400-1.1630 166.5

101/6得标利率落在发行前交易区间低档,显示市场对台湾央行进一步端出宽松措施充满期待.交易商多认为,在全球一片降息风潮下,纵然央行短期内不会调降官方利率,但无论是少发存单或调降代收隔拆利率,都等于宽松措施已经展开.

"调降代收利率与少发定存单,效果已经等同降息了."一公股银行交易员说.

另一银行交易员也表示,在中国与韩国陆续降息后,台湾央行虽然什么都没说,但已在三个交易日下调了代收隔拆利率6.6个基点."动作不能说不大,这也让债市多头有更大的发挥空间."

他们都认为,在央行又要打房,又要维持资金宽松的状态下,不太可能召开临时理监事会宣布调降利率.短期内应该会维持既有的调控步伐,并观察全球经济变化以决定是否祭出更激烈的手段.

"停止标售一年期定存单,是万不得已的手段,若真的停标,债市当然会再有多头行情."银行交易员说.

台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.46%降至0.44%,较上日下滑2个基点,续创三个月以来低位.这已是央行连续第三日调降该利率,调降幅度达6.6个基点.[ID:nST0528309]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.7025

20 101/2 A01102=TWO 1.6000

10 101/5 A01105=TWO 1.1508

5 101/1 A01101=TWO 0.8800

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)