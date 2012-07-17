〔韩国金融〕监管当局对经纪机构涉嫌操纵定存利率进行调查--消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 公正交易委员会正对券商进行调查--消息人士
* 利率虽下滑,但三个月期定期存单率仍居高不下
路透首尔7月17日电---数家韩国证券经纪商的消息人士周二对路透表示,该国反垄断机构正在调查本地经纪涉嫌串通设定三个月期定期存单(CD)利率一事.
尽管利率下滑,但定期存单利率仍保持在相对较高的水平.定期存单利率适用于从银行借贷利率到部分衍生品的多种金融交易.
"从今天上午开始,公正交易委员会的调查人员就在审查与该利率报价相关的记录."一位要求匿名的当地证券公司人员表示.
路透联络的经纪商均未立即置评.这些受到调查的机构当中并无外国企业.
公正交易委员会的一位媒体官员拒绝置评,而韩国金融监督管理局(FSS)的另一位官员则表示目前未接获信息.
此次调查展开之际,正逢全球金融业受到大型银行涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)案的冲击.
根据韩国金融投资协会(KOFIA)的网站,提供报价的经纪机构包括Leading投资证券、东部证券(016610.KS)、Meritz证券(008560.KS)、未来资产证券037620.KS、友利投资证券(005940.KS)、韩亚大投证券、韩华证券(003530.KS)、KB投资证券、KTB投资证券(030210.KS)和LIG投资证券.(www.kofiabond.or.kr)
消息人士表示,他们获悉至少有数家机构已在接受调查.
友利投资证券、韩亚大投证券和KB投资证券分别是友利金融控股053000.KS、韩亚金融集团(086790.KS)和KB金融集团(105560.KS)的关系企业或子公司.
在消息传出后,证券类股价格小跌;证券股指数.KS53跌0.1%,大盘指数.KS11则涨0.7%.(完)
--编译 洪曦;审校 龚芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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