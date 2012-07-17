〔韩国金融〕监管当局对经纪机构涉嫌操纵定存利率进行调查--消息

* 公正交易委员会正对券商进行调查--消息人士

* 利率虽下滑,但三个月期定期存单率仍居高不下

路透首尔7月17日电---数家韩国证券经纪商的消息人士周二对路透表示,该国反垄断机构正在调查本地经纪涉嫌串通设定三个月期定期存单(CD)利率一事.

尽管利率下滑,但定期存单利率仍保持在相对较高的水平.定期存单利率适用于从银行借贷利率到部分衍生品的多种金融交易.

"从今天上午开始,公正交易委员会的调查人员就在审查与该利率报价相关的记录."一位要求匿名的当地证券公司人员表示.

路透联络的经纪商均未立即置评.这些受到调查的机构当中并无外国企业.

公正交易委员会的一位媒体官员拒绝置评,而韩国金融监督管理局(FSS)的另一位官员则表示目前未接获信息.

此次调查展开之际,正逢全球金融业受到大型银行涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)案的冲击.

根据韩国金融投资协会(KOFIA)的网站,提供报价的经纪机构包括Leading投资证券、东部证券(016610.KS)、Meritz证券(008560.KS)、未来资产证券037620.KS、友利投资证券(005940.KS)、韩亚大投证券、韩华证券(003530.KS)、KB投资证券、KTB投资证券(030210.KS)和LIG投资证券.(www.kofiabond.or.kr)

消息人士表示,他们获悉至少有数家机构已在接受调查.

友利投资证券、韩亚大投证券和KB投资证券分别是友利金融控股053000.KS、韩亚金融集团(086790.KS)和KB金融集团(105560.KS)的关系企业或子公司.

在消息传出后,证券类股价格小跌;证券股指数.KS53跌0.1%,大盘指数.KS11则涨0.7%.(完)