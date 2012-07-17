〔台湾央行〕因应全球央行降息引导短率向下,未来视资金情势无目标利率--官员

* 央行连三日调降隔拆利率至0.44%

* 引导短率向下没有目标,视资金情势而定--官员

* 7月提存期的银行超额准备日平均目标在110亿台币

路透台北7月17日电---台湾央行连续第三日调降委托大型银行代收隔夜资金利率至0.44%.央行官员周二表示,央行透过委托银行拆款引导市场短率向下,后续动作将视市场资金情况而定,没有目标价位(利率).

央行业务局官员对路透表示,全球的央行正进入新一轮降息,反观台湾市场的拆款利率若无动于衷,也不妥当.因此央行以隔夜拆款的短率引导市场利率向下.

"隔夜拆款(ON)利率没什么'适合'的水位...,国际市场降息,(台湾)央行总要有一个信息出去."前述官员表示.他补充称,未来拆款利率水位仍需视市场资金情况而定,央行没有"目标"的价位.

两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.46%降至0.44%,较上日下滑2个基点,续创三个月以来低位.这已是央行连续第三日调降该利率,调降幅度达6.6个基点.[ID:nST0528309]

为提振经济,中国和欧洲央行等三大央行上周四同步采行降息等宽松政策,上日韩国央行也宣布降息,为逾三年以来首见.[ID:nSB1661716]而台湾央行此前于6月底的理监事会议宣布重贴现率维持在1.875%不变,是连续四季度的维持利率不变.(金融机构对台湾央行的利率最新预估请见TWINT1)

根据路透资料,台湾央行委托代收隔拆利率前次低点出现在今年4月12日,报0.436%.

台湾央行委托大型银行代收隔拆资金利率一览表请见[ID:nST0528359]

**7月提存期的净超额准备目标110亿**

前述官员表示,银行若无特殊用途而余下多余资金,央行为使整体市场资金水位符合既定目标,因此透过委托大型银行在隔拆市场收受资金.

在货币数量方面,官员表示,目前央行设定7月的银行超额准备日平均目标订在110亿台币,这与近来数月的全体银行超额准备数字相去不远.

"这样算是适当的水准,也不能(让银行)太紧."他称.

以下为央行公布的全体银行超额准备数字: (单位:亿台币)

时 间 银行日平均超额准备

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2011年1月 +257

2011年2月 +191

2011年3月 +131

2011年4月 +110

2011年5月 +101

2011年6月 +139

2011年7月 +123

2011年8月 +99

2011年9月 +134

2011年10月 +119

2011年11月 +124

2011年12月 +154

2012年1月 +258

2012年2月 +159

2012年3月 +95

2012年4月 +118

2012年5月 +127(完)