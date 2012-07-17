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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 14:30 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初:市场寄望QE3当救命稻草

0607GMT

* 澳元/美元涨0.42%,报1.0285;澳元/新西兰元涨0.3%,报1.2876;欧元/澳元跌0.38%,报1.1932

* 美联储贝南克到国会作证之前投资人轧平仓位,标普股指期货、黄金及澳元上涨

* 但整体气氛仍审慎,涨势料不会持续

* 澳元/美元在1.0300附近盘整,上方有卖单环伺

* 欲浏览欧洲市场开盘,请点击(link.reuters.com/qar49s) (完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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