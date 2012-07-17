〔中国企业〕国家电网和美国发电商爱依斯的收购磋商即将终止--高管

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月17日电---中国国家电网公司[STGRD.UL]高层主管周二表示,可能即将终止与美国风力发电商爱依斯(AES Corp)(AES.N)有关收购控股权的磋商,因为进展有限.
分析师曾表示,这些资产可能价值约16.5亿美元,若成功收购,国家电网将是首度涉足美国电力市场,但尚不清楚中国国家电网将为上述资产支付多少价钱,也不清楚交易完成后这些资产的结构如何.
"我们已经谈了一阵子,但没做出决定.当中有一些试图克服的分歧,"国家电网副总经理舒印彪在一产业会议的场边对路透表示."该磋商即将结束,"舒印彪称但没详细说明.
消息人士在2月对路透表示,国家电网与爱依斯就收购其风电业务约80%股权进行洽谈.[ID:nSB1413124]
舒印彪周二在会议上表示,其公司目前研究在美国的其他三个项目.
"我们在电网及设备制造项目进行合作洽谈;我们在风电再生能源项目的合作才刚开始,"他表示,但没有提供细节.(完)
--编译 戴素萍; 审校 高琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)