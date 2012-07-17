〔中国企业〕国家电网和美国发电商爱依斯的收购磋商即将终止--高管

路透北京7月17日电---中国国家电网公司[STGRD.UL]高层主管周二表示,可能即将终止与美国风力发电商爱依斯(AES Corp)(AES.N)有关收购控股权的磋商,因为进展有限.

分析师曾表示,这些资产可能价值约16.5亿美元,若成功收购,国家电网将是首度涉足美国电力市场,但尚不清楚中国国家电网将为上述资产支付多少价钱,也不清楚交易完成后这些资产的结构如何.

"我们已经谈了一阵子,但没做出决定.当中有一些试图克服的分歧,"国家电网副总经理舒印彪在一产业会议的场边对路透表示."该磋商即将结束,"舒印彪称但没详细说明.

消息人士在2月对路透表示,国家电网与爱依斯就收购其风电业务约80%股权进行洽谈.[ID:nSB1413124]

舒印彪周二在会议上表示,其公司目前研究在美国的其他三个项目.

"我们在电网及设备制造项目进行合作洽谈;我们在风电再生能源项目的合作才刚开始,"他表示,但没有提供细节.(完)