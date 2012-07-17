《汇市简讯》欧元/美元上扬,选择权隐含波动率仍全线走疲

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
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* 欧债危机问题目前暂时退出焦点--欧元/美元走高
* 隐含波动率仍全线走疲
* 多数主要汇率的短天期波动率处于数周/数月低位
* 澳元/美元风险逆转指标今日明显受创.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
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美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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