主要国家经济指标预测--7月18日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 增加0.5 增加0.81
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 7月 0-9-0 0-9-0
量化宽松投票情况(不变-扩大规模) 2-7 5-4
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 8.2% 8.2%
0830 英国平均周薪(包括奖金) 5月 +1.4% +1.4%
平均周薪(不含奖金) +1.9% +1.8%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 负43.4
1100 美国抵押贷款指数 7月13日当周 -- 799.9
再融资指数 -- 4,369.3
1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 74.5 70.8
建筑许可年率(万户) 76.5 78.4
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 7月 -- 负3
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.4% -0.1%
(较上年同期) +2.4% +2.8%
零售物价指数(RPI)(较前月) -0.2% 持平
(较上年同期) +2.8% +3.0%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -0.3% 持平
(较上年同期) +2.8% +3.1%
0900 德国ZEW景气判断指数 7月 负19.6 负20.0
现况指数 正21.1 正30.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月14日当周 持平 --
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 持平 持平
(较上年同期) +1.7% +1.6%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1230 美国实质所得 6月 +0.5% --
1230 加拿大制造业销售 5月 -0.4% +0.6%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月14日当周 +1.7% --
1300 加拿大央行利率 7月 1.00% 1.00%
1300 美国净资本流动(亿美元) 5月 流入1,017 --
外资购买美国公债(亿美元) 净买入550 --
1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.4% +0.3%
产能利用率 78.9% 79.2%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 35 30
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 6月 +0.1% --
(完)
--编译 龚芳/肖群英;审校 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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