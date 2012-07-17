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亚洲 | 2012年 7月 18日 星期三 06:10 BJT

****主要国家经济指标预测--7月18日****

路透7月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 增加0.5 增加0.81

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 7月 0-9-0 0-9-0

量化宽松投票情况(不变-扩大规模) 2-7 5-4

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 8.2% 8.2%

0830 英国平均周薪(包括奖金) 5月 +1.4% +1.4%

平均周薪(不含奖金) +1.9% +1.8%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 负43.4

1100 美国抵押贷款指数 7月13日当周 -- 799.9

再融资指数 -- 4,369.3

1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 74.5 70.8

建筑许可年率(万户) 76.5 78.4

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 7月 -- 负3

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.4% -0.1%

(较上年同期) +2.4% +2.8%

零售物价指数(RPI)(较前月) -0.2% 持平

(较上年同期) +2.8% +3.0%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) -0.3% 持平

(较上年同期) +2.8% +3.1%

0900 德国ZEW景气判断指数 7月 负19.6 负20.0

现况指数 正21.1 正30.5

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月14日当周 持平 --

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 持平 持平

(较上年同期) +1.7% +1.6%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1230 美国实质所得 6月 +0.5% --

1230 加拿大制造业销售 5月 -0.4% +0.6%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月14日当周 +1.7% --

1300 加拿大央行利率 7月 1.00% 1.00%

1300 美国净资本流动(亿美元) 5月 流入1,017 --

外资购买美国公债(亿美元) 净买入550 --

1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.4% +0.3%

产能利用率 78.9% 79.2%

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 35 30

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 6月 +0.1% --

(完)

--编译 龚芳/肖群英;审校 徐文焰

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