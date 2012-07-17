〔台湾货币市场〕短率续跌,反映央行调降代收利率且游资充沛

* 央行连三日下调代收隔拆利率至0.44%

* 隔夜及一周拆款利率续走跌

* 大型银行态度软化促短票利率下滑

记者 李盈蒨

路透台北7月17日电---受台湾央行连三日调降委托大型银行代收隔夜拆款利率所带动,短率周二续跌,且游资充沛.针对后市,交易商认为央行预料将维持偏向宽松的市场资金,短率未来仍有趋低的可能.

银行交易人士指出,由于相较于代收隔拆的低利率,30天存单的0.87%利率显得相当诱人,银行间纷纷以申报短天期存单安排资金去路.预料在不与政策方向违背之下,央行应会持续放松冲销力道,逐步引导市场短率走低.

"代收利率下调的影响抵不上央行少收存单,未来央行还是很可能少收一些存单."一位公股银行交易人士称.

至于央行连续调降代收隔拆利率举措,资金调度人士对此表示,央行旨在营造降息氛围,且其政策向来具有连贯性,先观察去年9月停止升息循环前的0.39-0.40%区间是否跌破;在不确定性充斥下,银行暂时还是偏好承作短天期拆款,今日隔夜及一周拆款利率续走跌.

"还是要小心一点,因为看不到利率的底部,先且走且看."一位大型金控交易员称.

两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.46%降至0.44%,较上日下滑2个基点,续创三个月以来低位.这已是央行连续第三日调降该利率,调降幅度达6.6个基点.[ID:nST0528309]

台湾央行官员则表示,因应全球央行降息引导短率向下,未来视资金情势无目标利率[ID:nST0528517]

台湾央行委托大型银行代收隔拆资金利率一览表请见[ID:nST0528359]

本地时间15:50隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.442%,上日收报0.457%;区间则落在0.335%-0.670%,上日报0.345%-0.680%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.440-0.710%,上日报0.460-0.725%.

**短票利率下滑**

短票方面,票券商表示,今日发票量不多,加上部份大型公股银行态度软化,愿意以较低利率成交,引导短率下滑.不过,他们也强调,接下来利率下档空间仍需关注央行动作.

今日银行间30天内短票主要成交利率落在0.83-0.85%,上日报0.84-0.86%;特定的大型公股银行成交在区间高档0.85-0.86%,上日报0.86-0.87%.

央行今日存单到期257亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆1,285.2亿台币,接下来依序为周三3,020.2亿、周四739亿及周五2815亿.周五(20日)并有300亿台币国库券到期的宽松因素.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周一当日超额准备为146亿台币;累计超额准备为负326亿台币,加计前期1%的超额准备为275亿台币.

**公债RP利率持稳未变**

债市同业附买回(RP)利率持稳.虽然央行连续调降代收隔拆利率达6.6个基点,不过公债RP利率在寿险等的坚持下,依然持稳在既有区间.

资金调度人士指出,7月因有企业发放现金股利以及公债交割等紧缩因素,在资金没有浮滥到找不到券的状况下,RP利率欲出现向下调整的机率不大.

"寿险不给调,他说若调就抽钱."一位证券商交易人士称.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.75%间,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩因素为周五有101/6期五年期公债发行,金额为300亿台币;但同日亦有566亿的公债还本付息将流入市场.(完)