《汇市简讯》美元/瑞郎走贬,但跌势有限

0822GMT * 美元/瑞郎逼近海外低位,因美元再度承压 * 在美联储主席贝南克发表证词前,市场气氛审慎,汇价有可能续贬 * 美元/瑞郎在0.9750及0.9735-40浮现买气 * 6月29日至7月13日升势的38.2%回档位0.9715,或构成底部 (完) --编译 龚芳;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=