〔台湾货币市场〕银行间隔夜拆款加权平均利率续创三个半月低位

路透台北7月17日电---台湾银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周二收报0.442%,续创近三个半月以来低位,较上日下滑1.5个基点,因央行已连续三日调降隔夜代收利率.

前次隔拆加权平均利率低点出现在今年4月3日,收报0.43%.

台湾两位大型银行交易员稍早表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.46%降至0.44%,较上日下滑2个基点,续创三个月以来低位.这已是央行连续第三日调降该利率,累积调幅达6.6个基点.[ID:nST0528309]

拆款加权平均利率周一收报0.457%;今日区间则落在0.335%-0.670%,上日报0.345%-0.680%.(完)