〔伦敦奥运〕英国空军为奥运护航,不排除动用致命性武器

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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月13日电---英国皇家空军自13日开始实行更严格的空中管制新措施，依据新规定，空军将随时待命，所有来历不明、非法进入英国受管控的领空范围内的飞行器都将被击落。
在距离奥运会开幕不到两周之际，由于私人安保公司在最后关头无法凑齐足够人手，英国政府紧急部署3,500名军人填补空缺，奥运安保问题成了众人关注的焦点。
12日英国皇家空军发出警告，飞入戒严地区上空的飞机将会最终被击落。奥运会空中安全指挥官、英国皇家空军少将Stuart Atha在接受采访时表示，不排除在最后一刻使用致命性武器的可能性。
七年前，伦敦遭受了多起自杀式炸弹恐怖袭击，造成52人丧生。
依据新规定，从商务客机到小型单座飞机甚至是飞机模型，只要进入英国东南部领空的飞行器都将受到严格控制。除希思罗机场、城市机场等其他特例外，伦敦市中心以及奥林匹克公园上空将实行全面禁飞。所有飞行器将受到全面管控，另有地面观测负责监控未授权飞行器。
载有狙击手的“台风”式战斗机以及军用直升机一旦发现可疑飞行器，便会对其实施拦截并引导其离开奥林匹克公园上空。倘若无视警告则可能被击落。
Atha在接受采访时对记者表示，在采取最终行动前一定会充分向对方明确身份，并尽可能使用其他方法解决问题，如发射照明弹、激光等。是否击落一架飞机最终的决定权将交由政府最高层。
执行任务的四架“台风”式战斗机保证每时每刻都分别有一名飞行员在战机中待命，一旦发现入侵即刻起飞并在几分钟内实施拦截。
为保证奥运安全，伦敦的六个位置分别部署了Rapier以及Starstreak地对空导弹。该计划引发了周边民众不满。
英国内政部发言人称，“我们并没有针对某个特定威胁或是受其所迫来进行这样的部署。”
英国民用航空局表示已经采取了最大力度宣传，以将新政策告知飞行员们。官方称这项空管措施将持续一个月，但不会对商用航班造成影响。
此外，违反空管规定的飞行员将被吊销飞行执照。(完)
--编译：辛毅;发稿：王燕焜
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