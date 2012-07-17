〔台湾汇市〕台币/美元连涨两日,因台股扬升且期待美国新一轮宽松政策

交易商指出,美国零售数据不佳激起市场认为美国可能有更多刺激措施,令美元走疲.而出口商也还有美元的卖单需要消化,买入美元则有进口商和外商,不过量能皆属清淡.他们认为,除非今晚至周三贝南克的证词出乎市场意料之外,否则台币汇价仍以盘整的可能居大.

"非美货币未再进一步走低,加上台股止稳,今天大多是美元多单的减码和实质需求."一本地大型银行交易人士说.

尽管美国数据不佳,但周二至周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将于国会作证词陈述,令市场仅温和调整仓位.交易员预估,明日的主要交易区间在29.95-30.0.

台湾股市.TWII收盘升0.52%至7,127点;外资及陆资在台股卖超减缓至16.4亿台币,连续第九日卖超.[ID:nST0528553]

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月期台币/美元换汇点由上日在价平附近,转为小幅折价,六个月期的美元换汇点折价加深,显示美元看贬气氛稍稍走升.

韩元KRW=周二为连续第三个交易日在本地市场上涨,此前现代重工(009540.KS)通过大宗交易出售现代汽车(005380.KS)股份,市场寄望相关的外资美元流入.韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收报1,143.6,周一报1,147.0.

上日纽约汇市中,美元兑日圆周一挫至一个月低点,此前美国公布疲弱的6月零售销售数据,令对美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能推出新一轮量化宽松政策以提振不断放缓的经济的臆测升温.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.988 30.010 29.940-30.040 30.010 5.64 4.58

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.966 29.990 29.952-29.975 29.975 3.11 2.02

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.000/0.010

美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.160/-0.140

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