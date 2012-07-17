《汇市简讯》欧元/英镑涨势温和,但应有回升支撑

0851GMT 继国际货币基金组织(IMF)大幅下调英国成长展望后,英国最新发布的通胀数据低于预期.可以说,英镑很好地经受住了该数据的冲击.不过,预期英镑走弱似乎明智,如果只是从相当短期来看的话. 对欧元区的信心甚至已更为悲观,因此相比兑其他货币,英镑兑欧元应该最不可能走低.但欧元兑英镑也是对英镑多头押注最大的货币对.欧元/英镑自触及0.7835以来,已有获利了结出现,但进一步的轧空仍有可能.对0.7825和0.7800障碍作反向多仓,可能会有收获.(完) --编译 戴素萍; 审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=