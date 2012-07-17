《台湾报摘》--工商时报7月18日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--美国联准会主席柏南克周二赴国会作证,重申在必要时会推出额外的货币措施来支持经济,然而对于市场最期待的第三波量化宽松行动(QE3),却是没有透露丝毫口风,令市场大为失望.
* 其他:
--下半年景气前景不明,传统产业调薪动作也受到冲击,继台塑集团下修今年员工加薪幅度后,汽车业指标企业裕隆集团也决定今年不加薪,同业大感意外.
--证所案可望在立法院临时会完成三读,行政院长陈冲昨天表示,立院院长王金平预计20日召集朝野协商,他曾向王金平请益,王认为证所税放在第一案议事会最顺利,目前正朝这方向协调沟通.
--兆丰银行、华南银行和第一银行等公股银,趁欧债风暴延烧之际,接手欧系银行倒出的优质企业债权,合计相关公股银上半年海外资产扩张金额近1,500亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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