《台湾报摘》--工商时报7月18日

* 头版头条:

--美国联准会主席柏南克周二赴国会作证,重申在必要时会推出额外的货币措施来支持经济,然而对于市场最期待的第三波量化宽松行动(QE3),却是没有透露丝毫口风,令市场大为失望.

* 其他:

--下半年景气前景不明,传统产业调薪动作也受到冲击,继台塑集团下修今年员工加薪幅度后,汽车业指标企业裕隆集团也决定今年不加薪,同业大感意外.

--证所案可望在立法院临时会完成三读,行政院长陈冲昨天表示,立院院长王金平预计20日召集朝野协商,他曾向王金平请益,王认为证所税放在第一案议事会最顺利,目前正朝这方向协调沟通.

--兆丰银行、华南银行和第一银行等公股银,趁欧债风暴延烧之际,接手欧系银行倒出的优质企业债权,合计相关公股银上半年海外资产扩张金额近1,500亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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