〔美国经济〕若复苏持续疲弱,就需要更多宽松政策--皮亚纳尔托(更新版)

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路透宾州伊利7月17日电---美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周二表示,如果一如近期数据所显示,美国经济复苏继续困难前行,那么美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能就有理由采行政策宽松,包括购买更多债券.

"如果扩张继续丧失动能,且通胀率可能长期维持在2%以下,就有采取额外政策行动的根据."皮亚纳尔托称.

然而皮亚纳尔托警告,联储量化宽松措施的好处有其限度.皮亚纳尔托今年在美联储政策制定委员会具有投票权.

"我们在不寻常的金融和经济环境中以大规模资产购买做为政策工具...使得未来的益处可能较缓和."她在伊利经济研究所一场会议中表示."然而,如果有正当理由,进一步的资产购买将能呈现出益处."

皮亚纳尔托还调降对美国经济成长的预估,暗示就业岗位增长连续四个月令人失望,欧洲和中国持续遭遇经济阻力,让她有些改变立场.皮亚纳尔托在美联储决策官员中与主席贝南克都属温和核心派.

**QE3的限制**

虽然皮亚纳尔托称经济"仍难以凝聚动能,且仍受到阻力无法强劲前进,"她也表示对第三轮量化宽松(QE3)的作用需做更多分析.

"美国货币政策无法解决欧洲的财政和银行问题,也不能让美国财政政策回到可维系的轨道."她说.

(跳两段) 基于当前"高度宽松"的货币政策,皮亚纳尔托表示她目前预计2012年国内生产总值(GDP)成长率约为2%,较先前"略高于2.5%"的预估下降.

她指出,经济成长步幅至2014年逐渐加快,但在该年底前失业率应仍会在7%以上.(完)