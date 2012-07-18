〔美国经济〕若复苏持续疲弱,就需要更多宽松政策--皮亚纳尔托(更新版)

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
(新增细节)
路透宾州伊利7月17日电---美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周二表示,如果一如近期数据所显示,美国经济复苏继续困难前行,那么美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能就有理由采行政策宽松,包括购买更多债券.
"如果扩张继续丧失动能,且通胀率可能长期维持在2%以下,就有采取额外政策行动的根据."皮亚纳尔托称.
然而皮亚纳尔托警告,联储量化宽松措施的好处有其限度.皮亚纳尔托今年在美联储政策制定委员会具有投票权.
"我们在不寻常的金融和经济环境中以大规模资产购买做为政策工具...使得未来的益处可能较缓和."她在伊利经济研究所一场会议中表示."然而,如果有正当理由,进一步的资产购买将能呈现出益处."
皮亚纳尔托还调降对美国经济成长的预估,暗示就业岗位增长连续四个月令人失望,欧洲和中国持续遭遇经济阻力,让她有些改变立场.皮亚纳尔托在美联储决策官员中与主席贝南克都属温和核心派.
**QE3的限制**
虽然皮亚纳尔托称经济"仍难以凝聚动能,且仍受到阻力无法强劲前进,"她也表示对第三轮量化宽松(QE3)的作用需做更多分析.
"美国货币政策无法解决欧洲的财政和银行问题,也不能让美国财政政策回到可维系的轨道."她说.
(跳两段) 基于当前"高度宽松"的货币政策,皮亚纳尔托表示她目前预计2012年国内生产总值(GDP)成长率约为2%,较先前"略高于2.5%"的预估下降.
她指出,经济成长步幅至2014年逐渐加快,但在该年底前失业率应仍会在7%以上.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。