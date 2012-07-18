〔金砖国家〕7月17日股汇市收盘纵览

路透7月18日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月17日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.69%,报933.14点.
中国股市:沪综指小幅收升,受银行券商等权重股上涨带动.但昨日大跌后市场人气羸弱,今日成交明显萎缩,令反弹力度偏弱.分析人士称,大盘目前并未摆脱弱势下行趋势,短线仍将继续下试年内低点2,132点.沪综指.SSEC收报2,161.186点,涨13.231点,或0.62%.[.SSCN]
香港股市:录得逾两周来单日最佳表现,优于亚洲其它股市.本地地产股、中资保险股和铁路板块走势强劲,因预期将有更多政策支持.恒生指数.HSI收高1.8%,报19,455.3点;恒生国企指数.HSCE亦涨1.8%,报9,380.7点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二续收涨.美元承压,人民币中间价续高开,即期汇价在清淡交投中随之继续走强.人民币兑美元收报6.3729,上日收报于6.3787.[CNY/CN]
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印度股市:主要股指BSE指数几近收平,延续疲弱走势.由于雨季降雨量较少恐影响农村消费力,加上政策改革前景的不确定性,投资人卖出最近表现优异的股票例如Tata Consultancy,买进ITC之类的防御类股.BSE指数.BSESN收升0.01%,报17,105.30点,几乎持平于上日创下的本月最低收位.[.BO][ID:nL4E8IH2AM]
印度汇市:印度卢比兑美元上涨.美联储主席贝南克至国会作证之前美元走弱.不过石油公司对美元的买需,限制了卢比兑美元的涨幅.印度卢比兑美元INR=D2收报55.1250/1450,高于周一收盘价55.31/32.[INR/][ID:nL4E8IH2L7]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,382.000点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS涨0.91%至744.85点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.21%至32.5400;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.51%,报39.7075.
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巴西股市:拉美股市上涨,贝南克的讲话对货币刺激政策大门保持开放,墨西哥股市受此激励创下新高,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨0.95%至53,909.47点.[ID:nL2E8IHDZ1]
巴西汇市: 拉美货币追随美股上涨,不过投资人态度仍谨慎.因贝南克并未暗示会有新的刺激措施出台.巴西雷亚尔BRL=BRBY收报2.0215/21,上日收盘价为2.0360/65.[ID:nL2E8IHBQP]
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南非股市:连续第二日收跌,英美资源集团(AGLJ.J)和其他矿业类股下滑,此前贝南克的国会证词没有太多新线索显示将有新一轮货币刺激措施.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.09%,报29,558.23点.综合指数.JALSH下跌0.6%至33,706.57点.[.J][ID:nL6E8IHK88]
南非汇市:南非兰特兑美元略跌,因市场消化贝南克的讲话.他在国会中承诺,如有必要将有更进一步的刺激措施来扶助美国经济,但他并未明确说明政策细节.1538GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3下跌0.2%,周一纽约收盘价为8.2100.[ZAR/][ID:nL6E8IHJRC](完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌