《台湾重要政经日程》--7月18日-12月31日

《路透基点特写》日月光寻800-1,000亿台币贷款，料吸引众多银行参贷

路透2月20日 - 全球最大芯片(晶片)封测大厂日月光在联贷市场面临最大考验，寻求800-1,000亿台币(25.8-32.3亿美元)贷款，为拟议合并矽品科技的交易提供融资。 贷款协调行花旗已知会日月光关系行该无担保融资事宜。有鉴于日月光的领头羊地位及稳健的信用状况，预计此次融资将引发当地银行浓厚的兴趣。 “日月光大名鼎鼎，我们对这种高级别信用非常感兴趣，”当地一家银行的高级贷款经理称。 对于日月光这种巨额贷款，近期就有一个正面的先例。纳斯达克上市的芯片制造商美光在去年10月成功筹得800亿台币贷款，用来支持其以40亿美元买断台湾上市华亚科技(Inotera Memories)股权。 该笔贷款吸引到26家银行参与，其中包括10家牵头行兼簿记行。贷款利率较三个月或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码205个基点，最高前端费为32个基点。不足为奇的是，除两家银行之外其余都是台湾的银行，表明鉴于发起人的信誉以及相对慷慨的定价，这笔融资具有吸引力。 鉴于日月光稳健的营收增长，以及半导体行业的前景，该