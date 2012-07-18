版本:
中国
债券 | 2012年 7月 18日 星期三 08:56 BJT

〔标题新闻〕美联储主席贝南克周三众院委员会经济与货币政策陈词,料类似周二评论

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E8GA02E]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐