《新兴市场重要经济事件预告》--7月18日-7月25日

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7月18日(三)
孟买--印度央行货币政策策略会议.
阿克拉--加纳财长Kwabena Duffuor向国会提交追加预算案.
格鲁吉亚(乔治亚)第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策会议.
南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第二天).
哈拉雷--津巴布韦(辛巴威)财政部长Tendai Biti向议会介绍半年预算情况(1230).
萨格勒布--克罗地亚银行协会(HUB)公布其针对政府为复苏经济所做的财政整固分析报告.(0830)
华盛顿--布鲁金斯学会全球经济及发展小组邀请世界银行行长金辰勇主持一场对话,内容为关于在高度脆弱的全球经济中支持国际发展.(1730)
7月19日(四)
德国法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明计划.
北京--第五届中非合作论坛部长级会议(至7月20日).
孟买--印度央行副总裁H.R. Khan参加印度农业和农村发展银行(NABARD)理事会议.(0530)
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(最后一日).
7月20日(五)
布鲁塞尔--欧元区财长举行电话会议(1000),讨论纾困西班牙银行业的条款.
墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.(1400)
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在"展望印度经济发展及政策"会议中发表演说.(0945)
7月21日(六)
新加坡--土耳其经济部长Zafer Caglayan携商业代表团访问新加坡(至7月24日).
7月22日(日)
墨西哥--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(最后一日).
7月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定.
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至7月24日).
7月24日(二)
布达佩斯--匈牙利央行利率决策会议.
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)新加坡会议.(至7月26日)
7月25日(三)
曼谷--泰国央行举行货币政策会议.
布达佩斯--国际货币基金组织/欧盟代表团料将访问匈牙利,讨论金融防护措施.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至7月26日). (完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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