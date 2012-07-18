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债券 | 2012年 7月 18日 星期三 09:51 BJT

〔标题新闻〕ECB总裁称与优先债权人分担损失议题正在欧洲推进,进展将反映在爱尔兰调整计画

注:ECB即欧洲央行.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWLA0410]

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