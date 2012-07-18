《全球重要经济事件一览表》--7月18日-7月25日

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7月18日(三)
华盛顿--美联储公布褐皮书(1800).
纽约--美国财政部长盖特纳将在Delivering Alpha论坛作主题演讲(1230).
巴黎--法国下议院讨论修订后的2012年预算案(最后一日).
伦敦--英国央行公布7月4-5日货币政策委员会(MPC)会议记录(0830).
华盛顿--众议院金融服务委员会听取美联储主席贝南克作半年一次的"致国会货币政策报告"(1400).
华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在美国发展中心(Center for American Progress)发表演讲,主题为"美中经济关系的挑战和机遇"(1600).
华盛顿--美国财长盖特纳在金融稳定监管委员会会议上致辞(1830).
华盛顿--美国财政部财政助理部长Richard Gregg向参议院国土安全和政府事务委员会作证(1330).
华盛顿--布鲁金斯学会全球经济与发展部(Global Economy and Development at
Brookings)邀请世界银行行长金辰勇,就如何在全球经济极度脆弱情况下支持国际发展发表谈话(1730).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告(1430).
7月19日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议.预定无利率声明公布.
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)参加2012年澳洲经济论坛一小组讨论(2315).
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)工商谘询理事会(ABAC)会议(最后一日).
奥斯陆--挪威央行公布第二季借贷调查报告(0800).
柏林--德国下议院举行特别会议,讨论西班牙申请欧元区救助基金1,000亿欧元贷款,用于救助国内银行业一事.
7月20日(五)
布鲁塞尔--欧元区财长召开电话会议(1000),讨论西班牙银行业紧急援助协议条款.
芬兰波里--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将参加欧洲行动组织(European Movement)在芬兰主办的活动.
7月22日(日)
墨西哥城--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(最后一日).
7月23日(一)
苏黎世--瑞士央行发表2012年7月的月度统计报告,以及月度银行业统计报告(0700).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
7月24日(二)
巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论.
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会午餐会上发表演讲(0305).
7月25日(三)
日本广岛--日本央行副总裁山口广秀在会见商界领袖会议上发表讲话(0130).
布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟代表团料到访匈牙利,就融资问题开始谈判(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至7月26日).
巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论(至7月26日).
里斯本--葡萄牙央行发布银行业借贷调查报告.
都柏林--法国央行总裁诺亚在主题为"修复欧洲金融危机"的会议上讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 龚芳
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