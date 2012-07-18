《Maguire专栏》当前的玉米歉收窘境可能导致2013年度供过于求

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 李婷仪/王洋/许娜/洪曦

路透芝加哥7月17日电---2012年的玉米行情可能还在逐步展开中,因高温乾旱天候大举削减作物的潜在收成.但2013年12月玉米价格上冲至合约史上的高位,使得种植玉米比大豆更具优势,从而可能导致明春的土地利用大举偏向玉米,许多交易商因而已经开始把注意力转至明年的产量.

的确,玉米强势抢占明春种植面积的态势,可能强到让明年玉米供应有过度之虞,尤其是如果生长条件免遭乾旱威胁,且需求一如预期地萎缩的话.

**非言之过早**

目前距离种植季还有九个多月的时间,现在就担心2013年产量好像有点儿太早.

但由于高温肆虐且雨量稀少,整体种植区作物凋零、果穗发育难以为继,预料产量减少将进一步恶化,2012年产量恐难脱惨跌命运,因此今年的供应肯定比消费者所想的更加吃紧.同时,为了让需求趋于平顺,并促成2013年度有较高的产出水准,价格升水也必须延续至明年.

此外,美国农夫习惯在收成过后立即采购种子、肥料和化学用品,以利用收成期的收入来支付一大部分的来年生产期费用,(并藉此尽可能地减少税负).

这种惯例意谓着,美国农夫仅有数周的时间可抢购种子并估计投入成本,而这个时间点可能最快在9月第一周就会出现.

除此之外,无论今年的作物状况如何,那些仍持有2011年产量存货的农夫,看来将寻求在当前价位逼近纪录水平、而且消费者兴趣不减的时候至少释出部分库存.这些收入也可能被用于2013年生产费用上.

**大豆/玉米价格比率**

近期玉米表现较大豆为佳,已令2012年新作大豆/玉米价格比率从6月中旬的约2.6:1降至近期的2:1.

该比例通常用来作为农场主播种的指导.较高的比率意味着从农场主的角度来看种植大豆更为有利.

不过鉴于农场主早已经完成了2012年期玉米和大豆的种植,目前这一比率对明年作物的影响更大.近几周来大豆/玉米明年合约的价格比率也大幅下降.

的确,2013年新作大豆/玉米价格比率近期已跌至2011年末曾触及的数年低点附近,当时美国玉米收成令人失望,并且南美大豆有望丰收,这令玉米和大豆价格背道而驰.

不过有鉴于收成进一步受创导致价格持续上涨,玉米最终用户看似正处于恐慌的边缘,玉米价格或仍足以高到将明年大豆/玉米合约价格比率降至纪录低点,并在现阶段巩固着玉米成为2013年获选栽植作物的地位.

**大豆尚未发力**

自6月中旬以来,农产品市场的焦点一直是玉米、玉米,还是玉米,12月期货合约在一个月的时间里每蒲式耳飙升逾2美元.这近乎45%的价格涨幅令其它所有市况都黯然失色,包括新作大豆同期上涨18%的表现也相形见绌.

不过,由于大豆的种植和生育速度较玉米迟缓,大豆收成恶化的影响力不如玉米那样明显.目前玉米仍处于最为脆弱的生长关键期.

不过,大豆作物即将迎来最重要的生长阶段,此外近期大豆种植紧俏迹象,已令作物调查机构近日开始新一轮下调单产预期的行动,这种迹象肯定还将延续一个月左右.

单产预期像这样再度下调,或将在下调过程中支撑大豆价格,且有助于大豆市场对玉米至今的强劲涨势做出更为显着的反应.

欲浏览玉米与大豆新作价格的对照图表,请点击:(link.reuters.com/set49s)

尽管如此,大豆市场得要表现得非常突出,才能扭转近期大豆/玉米价格比率趋势,因此如果想要力抗玉米近期在2013年春季时播种的地位,大豆价格已经无足轻重.

但考虑到美国乃至全球的大豆库存都吃紧,美国单产预期普遍大幅下调或将在可预见的未来强力支撑大豆价格,至少是在南美进行播种之前,及全球供应焦点转向阿根廷、巴西和巴拉圭2013年的种植状况前都将是如此.

欲浏览全球和美国作物库存使用比相关图表,请点击:(link.reuters.com/wyj65s)

因此,在当前美国作物生长季结束前,都不能排除大豆较玉米持续强劲的可能.这或将在农户确定2013年春季的播种计划之前,令大豆/玉米价格比率再次恢复到有利于大豆的水平.

**需求忧虑**

美国作物生长季节存在来自高温天气和严重乾旱的威胁,因此玉米和大豆价格还存在进一步上涨的可能,但交易商们应开始关注终端用户如何应对上述两种作物价格高企的新市场环境.

美国农业部(USDA)已经承认,由于价格上涨,未来几个月美国玉米用量应会较6月预估减少超过10亿蒲式耳,若价格续升,玉米用量还有可能减少.

美国大豆需求看来也料将因价格攀升而受到抑制,同样,如果大豆价格在作物生长季的最后阶段冲上新高,那么需求也将扩大下滑.

小麦、稻米、大豆粉、用于蒸馏酒的乾燥谷物、以及其他类别的谷物等全体作物和饲料作物价格走高,不仅将给传统的农作物消费者带来压力,也令食品和原材料采购方感到头痛,因为价格高企会引发新一轮的食品和饲料通货膨胀.

此外,未来数月价格开始锐涨并拖累买家,将会吸引到各国政界的关注,其将寻求平息因食品成本上涨所引起的社会动荡.这可能引来意外的市场干预,价格反应可能会更加剧烈.

因此,尽管当前人们关注的重点仍是2012年作物生长状况,以及价格的走高,市场人士的注意力将很快转向其对需求的中长期影响,即在高价格环境下,需求可能会缩减.在某些情况下,如果价格升到足够高的水平,那么需求则可能出现断层.

如果需求开始下降的时候正逢农场主在准备增加2013年的玉米和大豆产量,以对当前和未来价格作出反应,那么到明年的这个时候,玉米和大豆歉收很有可能会变成供给过度,这是由消费量下降和产量增加所造成的.(完)