〔台湾债市〕殖利率收低,经济展望恶化令降息预期升温

路透台北7月18日电---台湾公债殖利率周三收低,因央行连四日降代收隔拆利率,且调幅不见缩小,台股又由红翻黑,在五年券101/6于标售后多头轧空带动下,10年券101/5殖利率也收近日低.

市场人士表示,昨日101/6标售后,空方仍留仓47.5亿台币的大量.多头一早即刻意营造流动性不足的现象,迫使空单回补.由于周五101/6将交割,轧空行情将有机会延续到明日.

"这是多头的策略,看准空单一定得回补."一主力券商交易员称.

另一大型证券商交易员则表示,除五年券轧空外,今日股市跌幅持续扩大,以及中央研究院将台湾全年国内生产总值(GDP)目标下修至1.94%,也是让债市偏多的原因.

"经济持续恶化,让预期降息的音量又增加了."他说.

台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所周三表示,全球经贸活动趋弱令出口不如预期,将台湾全年经济成长率下修至1.94%,较去年12月间预估的3.81%,大幅下修1.87个百分点.[ID:nST0529015]

台湾两位大型银行交易员周三表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.44%降至0.42%,较上日下滑2个基点,并续创逾三个半月以来低位.这已是央行连续第四日调降该利率,累计调幅达8.6个基点.[ID:nST0528729]

台湾股市周三收跌1.1%,跟随亚洲地区股市的跌势,受美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表悲观讲话拖累;加权股价指数.TWII下滑77.95点,至7,049.05点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -2.77 0.8423 0.8411-0.8695 123.5

10 101/5 A01105=TWO -0.63 1.1445 1.1420-1.1513 159.0

台湾央行以每日下调2个基点,将代收隔拆利率快速带到0.42%,若以这样的调控步伐不变,周五代收利率就会跌破3月底的0.395%前波起涨点.交易商认为,这将带动包括公债10天期附买回(RP)利率的下调,进而带动整条殖利率曲线向下修正.

"我觉得不必拘泥于降不降息,这波短率持续调降,就是央行的表态."一证券商交易员说.

另一券商交易员也表示,相较于央行在3月底至5月中,仅以每日不到1个基点的幅度拉抬隔拆利率,这次调整的速度与幅度都不小,也让市场对降息的预期愈来愈浓.

不过他强调,还是要继续观察中长券的筹码集中度与殖利率表现,若是筹码较为散乱的10年券101/5,集中度在短期内有改善,多头行情才有续航的力道.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6000

10 101/5 A01105=TWO 1.1445

5 101/1 A01101=TWO 0.8690

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)