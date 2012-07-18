《台湾债市专栏》经济最坏时机已过且欧债可望缓解,作多债市宜慎

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 基期因素使下半年出口好转,而通膨仍需提防

* 下半年欧债危机议题可望舒缓,作多债市宜慎

撰稿人 瞿玉娟

随着欧债危机持续扩散，让全球经济下滑风险浮上台面。最近期美国公布的ISM指数意外下滑至49.7，不如市场预期，而欧元区PMI仍维持在疲弱不振的46.4，显示先进国家经济成长疑虑持续加深。而新兴市场主力中国公布的上半年GDP数字仅7.8%，确定保8%失败，让过去市场期待由新兴国家带动国际经济成长亦奄奄一息。由目前看到的国际环境，似乎对台债未来走势提供十足信心，促使近来台债殖利率频创新低。

**韩国领先降息引爆台债短多行情,但台湾就此降息?"

随着欧元区债务危机更趋严重，使亚洲国家经济大受威胁，韩国在本月初时将出口成长预期由原先的6.7%下调至仅成长3.5%，相比去年出口成长11%的幅度，显见欧债危机对该国经济成长的隐忧。在就业市场部分韩国同样面临成长停滞问题，虽然甫公布的6月份就业总人口有所成长，然而，新增职缺却下滑至40万以下，创下去年9月以来最低记录。在通膨部分，该国GDP占比最大的出口及消费市场出现警讯，加上该国6月核心通货膨胀仅成长1.5%，贴近10年来最低的1.3%。随着未来经济数据下滑风险升高，加上国内似无通膨危险，也让韩国央行在上周四(7/12)调降基准利率一码至3%，为三年来首见。

在中国部分，其6月份消费者物价指数由3%下滑至2.2%，且原物料价格走跌，生产者物价指数年增率更跌至-2.1%，低于市场预期。在出口部分，6月份出口年增率由前期的15.3%下滑至11.3%，随着内需下滑，进口年增率亦从上月的12.7%走跌至6.3%，显见其进出口力道转趋疲弱。

由经济数据来看，韩国、中国皆因美欧经济成长放缓而呈下滑趋势，在国内物价部分也在可接受范围，因此韩国央行降息使台债交易员纷纷对央行9月份降息出现无比期待。

**基期因素使出口表现亮眼，而通膨仍需提防**

摊开台湾出口数据，2011年第4季，台湾出口年增率除10月份的9.27%之外，其余皆在0轴附近震荡，在8月份甚至意外出现-3.08%成长，与过往平均成长5%的正常情况相比实属罕见。由于去年底台湾出口受欧元区影响大幅下滑，至成长力道严重疲弱，因基期较低因素，今年下半年出口成长反而有机会表现亮眼。因此，笔者认为，台湾经济数据最坏的时机已过，由经济数据表现不佳而使台债有多头凭藉的依据，在下半年恐较难看见。

再者，由于去年气候如央行总裁谈及的为「风调雨顺」，也让国内通膨一路处于平稳的范围。今年因电价调涨因素加上相对基期较低，下半年物价逾2%机率颇高。此外，今年上半年因为梅雨锋面，水灾让许多农作物蒙受损失，紧接着即将进入台风季节，通膨压力倍增。

**欧元贬值加上货币宽松，下半年欧元区议题可望缓解**

依照IMF及经济学上定义，国际收支帐大概可区分为经常帐、资本帐、金融帐及官方准备等。由台湾央行统计上对各项区分的定义，经常帐代表的是一国与外国因商品、劳务、投资所得、其他商品劳务及所得与片面移转等五项。经常帐顺差代表的该国财富投资向外流出的数值大于外国流入的余额，反之则为逆差。而资本帐则为资本移转及非生产性、非金融性资产的取得与处分。金融帐则为一国对外的金融资产与负债的交易，根据投资功能可细分为直接投资、证券投资、衍生性金融商品与其他投资。

由欧元区国家来看，最新公布的经常帐盈余的国家仅只有德国的90亿欧元与荷兰约174.54亿欧元，其余国家皆呈现经常帐赤字，比较大的如法国的-41亿欧元、西班牙的-17亿欧元与义大利的-11.38亿欧元，可见欧元区国家皆是向外国借款寅吃卯粮。经济学上对国际收支失衡可从几种方式改善，调控汇率即是最直接的作法，藉由汇率改变该国境内与国外的相对价格，使本国民众可减少进口而增加出口金额，以改变收支结果。

笔者观察最近欧元走势，去年欧元区债务危机较为严重的年底，欧元一路从约1欧元兑1.40美元，一路走贬至1欧元兑1.26美元。然而，随着ECB推出LTRO政策缓解市场信心，欧元汇率又一度回升，区间介于1.26美元至1.35美元之间。在4月份随着西班牙殖利率频创新高，市场对欧元区债务危机信心更加转弱，欧元兑美元再度走贬，于4月的1欧元兑1.3美元一路走贬至目前1欧元兑1.2236美元。笔者认为，欧元的大幅走贬，对解决欧元区债务问题有所帮助。

此外，因应欧元区债务疑虑，ECB亦调降利率因应。ECB的降息政策，配合其先前LTRO操作，形同直接对金融体系挹注资金。此外，欧盟拟成立银行监管机构，可望赋予ECB未来更多银行监管责任，此外包含ESM可直接购买主权国家债务与直接注资问题银行，因此可见的未来，ECB将承担更多应对欧债危机的责任与角色。在事权机构统一后，加上欧元的贬值，将有助于下半年欧债危机议题的舒缓。

由上述来看，笔者认为，在近期央行以每日2bp进度持续调降隔夜拆款利率至今日(7/18)的0.42%，市场对目前央行降息充满期待，短线上台债殖利率仍可望持续走多；但欧元区债务问题可望纾缓，而台湾本身在下半年经济数据将因基期因素而逐步好转，且下半年通膨数字仍高，投资人作多仍需谨慎。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)