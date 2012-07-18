〔台湾汇市〕台币/美元逆转收贬,外资汇出及油款现踪

路透台北7月18日电---台币兑美元TWD=TP周三小贬1.4分.上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克对美联储准备推出更多刺激措施含糊其辞,惟台股.TWII今日跌幅扩大外资汇出,令台币汇价转而收贬,不但结束连续二日升值,也再度重回30大关.
汇银人士指出,早盘多数亚币/美元稍受提振,台币盘初也随之趋升.只不过,台股走势愈来愈疲软,外资汇出力道也升强,尾盘时油款入场买汇,令台币汇价转而收贬.
"快收盘时(美元)卖压本来就比较少,油款就进来了,"一本地大型银行交易人士说.他并表示,市场对于今晚贝南克的证词再出新意的期待并不大,本周余日消息面落入清淡期,台币短期内汇价仍旧缺乏明确方向.
交易员预估,明日的主要交易区间在29.95/30.01.
贝南克周三将在美国众议院金融服务委员会讲话,而此前一天他在参议院金融委员会发表的证词对美国经济表示出悲观态度,但并未明确提出刺激措施.
台湾股市.TWII收盘跌1.09%至7,049.05点;,外资及陆资在台股卖超74.62亿台币,为连续第10日卖超,累计卖超433.98亿[ID:nST0529057]
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月、六个月期的台币/美元换汇点折价幅度较上日相去不远,也显示观望气氛浓厚.
周三新兴汇市中,多数亚币上扬,但涨幅不大,因缺乏美国宽松货币政策的可能细节. 韩元兑美元在当地市场收升0.1%至1,142.6,但外汇市场人士已解除韩元押注,其技术阻力位在1,138.0,此为其7月初跌势的76.4%回档位.
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--记者 高洁如; 审校 林高丽