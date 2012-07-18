〔台湾货币市场〕7月19日及本提存期资金预期变化一览表

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透台北7月19日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期739亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆1,128.1亿台币:
07/20 2,815.00亿
07/21 910.50亿
07/22 1,937.50亿
07/23 198.00亿
07/24 177.00亿
07/25 2,835.30亿
07/26 826.00亿
07/27 2,480.80亿
07/28 685.00亿
07/29 2,276.00亿
07/30 205.00亿
07/31 48.00亿
08/01 3,507.50亿
08/02 936.50亿
08/03 1,290.00亿
--公债还本付息578.1875亿台币:
07/20 96甲5期本金 500.0000亿
07/20 96甲5期5息 10.0000亿
07/20 97甲4期4息 12.0000亿
07/20 98甲4期3息 14.0000亿
07/20 99甲6期2息 16.0000亿
07/20 100甲6期1息 14.0000亿
08/02 100甲7期1息 12.1875亿
--国库券到期300亿台币:
07/20 财101-1 300亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--7/20: 101/6期五年期公债发行,金额为300亿台币.
--7/25: 财101-4期273天期国库券发行,金额为300亿台币,7月24日标售
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透2月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾慧洋海运集团寻求三年期1亿美元再融资贷款，第一商业银行为本案的独家牵头行兼簿记行。
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。