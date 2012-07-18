台湾已公布经济指标--2012/7/19

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 5月 -0.21% -1.78%r 7/23 --
季调失业率 5月 4.25% 4.19% 7/23 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)6月 +1.77% +1.74% 8/6 --
外汇存底(亿美元) 6月底 3,912.35 3,892.75 8/6 --
商品出口(y/y) 6月 -3.2% -6.3% 8/7 --
商品进口(y/y) 6月 -8.4% -10.5% 8/7 --
M2货币总计数(y/y) 5月 +4.40% +4.72% 7/25 --
外销订单(y/y) 5月 -3.04% -3.52% 7/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --
重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 乔艳红
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