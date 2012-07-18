〔台湾货币市场〕短率随央行代收利率下滑,惟冲销力道未全面松手(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 央行连四日下调代收隔拆利率至0.42%

* 拆款利率续跌

* 央行应会力稳钱多但不滥

记者 李盈蒨

路透台北7月18日电--台湾短率周三持续下滑,追随央行调降委托大型银行代收隔拆利率脚步,资金不虞匮乏,隔夜及一周拆款利率顺势走低,一周拆款高位更跌破0.70%关卡.交易商并表示,未来短率虽随代收利率有下滑可能,但央行应会力稳钱多却不滥的市况.

资金调度人士表示,除续调代收隔夜拆款利率外,原预期央行将辅以减少收受存单来引导短率向下,但上日银行间累计超额准备负数增加,显示央行未全面放缓冲销力道,令市场更摸不着头绪,只能推测央行虽促市场资金维持宽松,却也没有让资金泛滥的打算.

"一天松一天紧,让市场维持在适度宽松,...但这一整周加总起来,存单可能会少收一些."一位本地银行交易人士称.

另有票券商交易员也认为,央行未来将减少冲销力道,银行若能将较少资金配置在央行存单上,则银行间资金配置在拆款、短票的水位升高,则短期利率则将趋低,短率未来下行的可能升高.

交易商并指出,国际政经情势变动剧烈,下半年台湾经济情势也不容乐观,但央行若要降息仍需考量内部因素.尤其台湾通膨压力虽趋缓,但CPI年增率还是比去年走升.

此外,10月尚有第二波电价调涨,物价压力恐再上扬.另外,央行有无续发一年期存单亦是关注焦点.

台湾两位大型银行交易员周三表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.44%降至0.42%,较上日下滑2个基点,并续创逾三个半月以来低位.这已是央行连续第四日调降该利率,累计调幅达8.6个基点.

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台湾央行委托大型银行代收隔拆资金利率一览表请见[ID:CT0528787]

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.424%,上日收报0.442%;区间则落在0.32%-0.64%,上日报0.335%-0.670%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.41-0.68%,上日报0.44-0.71%.

**短票利率持于低档**

短票方面,票券商表示,由于市场短钱充沛且发票量不多,短票持续抢手.不过,因银行对利率态度较为坚持,今日成交利率无太大变动.

今日银行间30天内短票主要成交利率落在0.83-0.85%,特定大型公股银行成交在区间高档0.85-0.86%,均与上日相同.

央行今日存单发行2,502亿台币存单,相较存单到期金额3,020.2亿,存单发行余额减少518.2亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆1,285.2亿台币,接下来依序为周四739亿及周五2815亿.周五(20日)并有300亿台币国库券到期的宽松因素.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负36亿台币;累计超额准备为负325亿台币,加计前期1%的超额准备为276亿台币.

**公债RP利率持稳未变**

虽然央行连四降代收隔拆利率达8.6个基点,但债市同业附买回(RP)利率还是铁板一块,投信与寿险等资金供应者对利率坚持态度尚未改变.

资金调度人士指出,虽然央行调降代收利率,不过并未减少冲销力道,昨日存单发行余额就增加了511.9亿台币.再加上企业因应发放现金股利开始从货币基金抽钱,整体资金状况并未特别宽松.

"央行若真要降息,冲销力道应该会连续降低一段时间."一位证券商交易人士称.

另一证券商交易人士也称,很难期待RP利率会因为隔拆利率的调降而下滑,因为3月底到5月中,央行拉高代收隔拆利率期间,RP利率几乎没有调升.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.75%间,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩因素为周五有101/6期五年期公债发行,金额为300亿台币;但同日亦有566亿的公债还本付息将流入市场.(完)