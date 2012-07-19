〔美股业绩〕百胜集团第二季获利不尽人意,中国门店利润率受通胀打压

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 第二季EPS为0.67美元,市场预估0.70美元
* 通胀问题重压其在中国的获利能力
* 中国同店销售优于分析师预估
* 盘后股价回落近2%
路透7月18日电---肯德基母公司百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周三公布的季度获利不如华尔街预估,因中国的通胀问题损及百胜在该国的利润率.
中国利润受损是因为食材和薪资成本上涨,且转型24小时营运和外送的相关支出增加.百胜集团发言人士Jonathan Blum告诉路透,该公司还一直为展新店而投资于员工训练.
Bernstein Research分析师Sara Senatore表示,那些压力应会随着时间趋稳,而中国的薪资成长也正在减缓.
百胜集团董事长兼执行长David Novak在声明稿中提到中国利润受到打击时说,"我们预期这种情形不会太久."
该公司中国同店销售成长10%,超过Consensus Metrix的分析师平均预估的成长9.2%.
百胜集团6月16日止的第二季净利成长至3.31亿美元或合每股盈余(EPS)0.69美元,均高于上年同期的3.16亿美元和每股盈余0.65美元.
不含特殊项目的0.02美元增长,百胜集团第二季EPS为0.67美元,较汤森路透I/B/E/S分析师平均预估低0.03美元.
百胜集团称其全球餐厅分店第二季利润率下降0.6个百分点至15.2%,其中中国的利润率下降4.1个百分点,而包括日本、俄罗斯和法国等其他国际市场的利润率则下降1.1个百分点.
但美国分店的利润率增加5.8个百分点.
百胜集团股价在周三盘后交易下跌1.9%至64.30美元.(完)
--编译 张若琪;审校 侯向明
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