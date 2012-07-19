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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:32 BJT

〔金砖国家〕7月18日股汇市收盘纵览

路透7月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月18(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.24%,报930.90点.

中国股市:沪综指小幅收升,受钢铁、纺织以机械化工板块反弹带动,但地产股遭获利了结而整体大幅下挫,仍加剧大盘后市探底风险.分析人士称,由于下半年整体经济回升缺乏弹性,上市公司业绩改善空间有限.料短期内沪综指仍难避免持续考验2,132的年内低点.沪综指.SSEC收报2,169.099点,涨7.913点,或0.37%.[.SSCN]

香港股市:收低,为四个交易日以来首次.此前数据显示中国房价更趋稳定,削弱了楼市政策松绑的期望,促使投资者对中资地产股了结获利.恒生指数.HSI收低1.1%,报19,239.9点.恒生国企指数.HSCE下挫0.9%,至9,292.6点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS继续小幅收高,受助于中间价连续三日高开,但即期汇价日间波幅呈逐渐缩窄态势,市场仍无明确方向感.人民币兑美元收报6.3702,上日收报6.3729.[CNY/CN]

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印度股市:上涨,盘中触及7月新低之后回升,由ICICI Bank (ICBK.NS)等民营银行带头上涨,因市场寄望其季报优于预期并改善资产品质.BSE指数.BSESN升0.47%至17,185.09点,录得7月10日以来单日最大百分比涨幅.[.BO][ID:nL4E8II2MX]

印度汇市:印度卢比跌至本周最低点,追随欧元跌势.此前媒体引述德国总理梅克尔的话称欧洲计划尚未成形.欧元在此报导传出后跌至盘中低点.交易员表示,石油企业及防御类公司的美元买需也让印度卢比承压.按印度国家银行(SBI)收盘报价,印度卢比兑美元INR=D2收报55.48/49,上日收报55.1250/1450,盘中低点55.55为7月13日以来最低.[INR/][ID:nL4E8II30Z]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,390.630点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS涨0.49%至748,47点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.76%至32.2925;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.22%,报39.6220.

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巴西股市:上涨,投资人逢低买进便宜的银行股和住宅建商股.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.25%,报54,583.13点.[ID:nL2E8III1E]

巴西汇市: 巴西雷亚尔持平,巴西央行公布会议纪录之前投资人暂时观望.该纪录可能支持降息预期.雷亚尔BRL=BRBY下跌0.03%,报2.0209/16,上日收报2.0215/21.[ID:nL2E8IIEEH]

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南非股市:上涨1.2%,为三日内首度收高.投资人认为近来表现落后的Kumba Iron Ore (KIOJ.J)和Assore (ASRJ.J)股价已经算是超跌.但英美资源集团(AGLJ.J)周四股价可能下跌,该公司周三盘后公布上半年获利下滑将近80%.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨1.2%,至29,925.60点.综合指数.JALSH涨1%至34,035.06点.[.J][ID:nL6E8III0X]

南非汇市:南非兰特兑美元持稳,央行周四将公布利率决定之前,投资人持观望态度.1600GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3几无变动,报8.1568,开盘时报8.1625.[ZAR/][ID:nL6E8III1Y](完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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