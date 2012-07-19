〔金砖国家〕7月18日股汇市收盘纵览

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月18(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.24%,报930.90点.
中国股市:沪综指小幅收升,受钢铁、纺织以机械化工板块反弹带动,但地产股遭获利了结而整体大幅下挫,仍加剧大盘后市探底风险.分析人士称,由于下半年整体经济回升缺乏弹性,上市公司业绩改善空间有限.料短期内沪综指仍难避免持续考验2,132的年内低点.沪综指.SSEC收报2,169.099点,涨7.913点,或0.37%.[.SSCN]
香港股市:收低,为四个交易日以来首次.此前数据显示中国房价更趋稳定,削弱了楼市政策松绑的期望,促使投资者对中资地产股了结获利.恒生指数.HSI收低1.1%,报19,239.9点.恒生国企指数.HSCE下挫0.9%,至9,292.6点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS继续小幅收高,受助于中间价连续三日高开,但即期汇价日间波幅呈逐渐缩窄态势,市场仍无明确方向感.人民币兑美元收报6.3702,上日收报6.3729.[CNY/CN]
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印度股市:上涨,盘中触及7月新低之后回升,由ICICI Bank (ICBK.NS)等民营银行带头上涨,因市场寄望其季报优于预期并改善资产品质.BSE指数.BSESN升0.47%至17,185.09点,录得7月10日以来单日最大百分比涨幅.[.BO][ID:nL4E8II2MX]
印度汇市:印度卢比跌至本周最低点,追随欧元跌势.此前媒体引述德国总理梅克尔的话称欧洲计划尚未成形.欧元在此报导传出后跌至盘中低点.交易员表示,石油企业及防御类公司的美元买需也让印度卢比承压.按印度国家银行(SBI)收盘报价,印度卢比兑美元INR=D2收报55.48/49,上日收报55.1250/1450,盘中低点55.55为7月13日以来最低.[INR/][ID:nL4E8II30Z]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,390.630点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS涨0.49%至748,47点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.76%至32.2925;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.22%,报39.6220.
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巴西股市:上涨,投资人逢低买进便宜的银行股和住宅建商股.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.25%,报54,583.13点.[ID:nL2E8III1E]
巴西汇市: 巴西雷亚尔持平,巴西央行公布会议纪录之前投资人暂时观望.该纪录可能支持降息预期.雷亚尔BRL=BRBY下跌0.03%,报2.0209/16,上日收报2.0215/21.[ID:nL2E8IIEEH]
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南非股市:上涨1.2%,为三日内首度收高.投资人认为近来表现落后的Kumba Iron Ore (KIOJ.J)和Assore (ASRJ.J)股价已经算是超跌.但英美资源集团(AGLJ.J)周四股价可能下跌,该公司周三盘后公布上半年获利下滑将近80%.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨1.2%,至29,925.60点.综合指数.JALSH涨1%至34,035.06点.[.J][ID:nL6E8III0X]
南非汇市:南非兰特兑美元持稳,央行周四将公布利率决定之前,投资人持观望态度.1600GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3几无变动,报8.1568,开盘时报8.1625.[ZAR/][ID:nL6E8III1Y](完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3