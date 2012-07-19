版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:20 BJT

〔日本股市〕日经追随美股脚步上涨,突破25日均线

路透东京7月19日电---日本股市日经指数.N225周四盘初上涨,追随美股脚步,并突破一道关键阻力位,但有关日圆续强的疑虑可能抑制日经涨幅.

日经指数上涨1.2%至8,830.00点,一周内首度升破25日均线,切入位约在8,820点.东证股价指数.TOPX也涨1.2%,报749.06点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐