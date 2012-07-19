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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:47 BJT

《台湾报摘》--工商时报7月19日

* 头版头条:

--中研院大幅下修今年国内GDP至1.94%,全年"保三、甚至保二"无望,引起总统马英九高度重视,裁示要求行政院于立院临时会后,尽速提出短期振兴国内经济方案.

* 其他:

--鸿海(2317.TW)集团曾高调宣布投资巴西,但如今事情出现变化.巴西媒体报导,鸿海旗下富士康在巴西设厂投资案陷入僵局,因为富士康没有意愿将最新OLED技术引入巴西,使得巴西国家社经发展银行(BNDES)暂时冻结富士康的设厂资金.

--财政部长张盛和将提出国产开发A计画.据透露,财政部除要国产局首度建立建设-经营-转让(BOT)的SOP(标准作业流程)制度,更计画四年内由国产局完成20个国有地BOT开发案,合计权利金、税收、民间投资等在内,相关活化国有地计画可创造至少2,110亿台币的总效益.

--强化风险资本额(RBC),富邦人寿及南山人寿提议,将"备供出售(AFS)"项下债券部位的评价利益,纳入自有资本计算,寿险公会昨日也召集相关公司讨论此提案,希望年底前纳入RBC年度检讨方案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 黄凯

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